TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz endişesi! Liverpool...

Galatasaray'ın yükselen değeri Barış Alper Yılmaz, devlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Avrupa'nın birçok kulübüyle adı anılan 24 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılıları önümüzdeki günlerde zor bir karar bekliyor. Çünkü Liverpool Barış'ın transferinde gözünü karartmış durumda. Bir süredir yıldız oyuncuyu takip eden Ada devi, kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. 30 milyon euro'yu gözden çıkartacağı konuşulan Liverpool, bu transferde son derece kararlı gözüküyor. 35 milyon euro'nun altına oyuncuyu bırakmayı düşünmeyen Aslan'ın Barış'ın geleceği hakkında vereceği karar merakla bekleniyor. Okan Buruk'un da kalmasını istediği yıldız, bu konuda kararı kulübe bırakmıştı.