Adı üstünde hazırlık!

Kamp sonuçlarıyla eleştirilen son iki yılın şampiyonu G.Saray'ın yaz dönemi ve sezon içi performansına göz attık. Hazırlık kampı ile sezon rakamlarında şu farklar göze çarptı:

Kampta 17 maçın 10'unda takılan Aslan, 7 galibiyet alabildi.

Ligde ilk yarıda 28 kez kazanırken kamptan az maçta (9) kayıp yaşadı.

Galibiyet oranı yaz kampında yüzde 41 oldu.

İlk yarılarda ise bu oran yüzde 75'e yükseldi.

17 MAÇTA 7 GALİBİYET

5 hazırlık maçında 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan sarıkırmızılılar, Okan Buruk'la 3 yaz döneminde toplam 17 maçta 7 galibiyet, 7 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

74 MAÇIN 61'İNİ ALDI

Okan Buruk'lu G.Saray son iki yılda ligde 74 maçın 61'inden 3 puanla ayrıldı. Yüzde 82'lik galibiyet yüzdesi yakalayarak adını Süper Lig tarihine yazdırdı.