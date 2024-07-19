GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla son iki sezonda kazanılan şampiyonlukların mimarlarından olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, yıldız golcüyle ilgili şok bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden birisi Mauro Icardi oldu.
Geçtiğimiz sezon fazla kilosu olduğu gerekçesiyle eleştirilen Arjantinli yıldız, yeni sezon öncesi zayıflaşmış haliyle dikkatleri çekti.
Golcü oyuncu, şu ana kadar oynanan üç hazırlık maçında da süre almadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trencin karşılaşmasının ardından, "Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız. Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz." diye konuştu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için Arjantin'den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonraki durumu nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar ve yöneticilerin endişeli olduğunu öne sürdü.
6 KİLO VERDİ
Icardi'nin ayrılık sonrası depresyonda ve iştahsız olduğunu iddia eden Mendez, Arjantinli golcünün altı kilo kaybettiğini ve bu durumun sarı-kırmızılı taraftarlar ve yönetimi endişelendirdiği söyledi.
Wanda Nara, ayrılık ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparken Mauro Icardi'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avusturya kampında oynadığı ilk üç hazırlık maçında süre almadı.
Arjantinli golcü, 24 Temmuz'da Lecce ile oynanacak hazırlık maçında forma giyecek.
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