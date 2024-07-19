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GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla son iki sezonda kazanılan şampiyonlukların mimarlarından olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, yıldız golcüyle ilgili şok bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 11:54
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GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Slovakya ekibi Trencin ile karşılaştı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Derrick Köhn, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Michy Batshuayi kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden birisi Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Geçtiğimiz sezon fazla kilosu olduğu gerekçesiyle eleştirilen Arjantinli yıldız, yeni sezon öncesi zayıflaşmış haliyle dikkatleri çekti.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Golcü oyuncu, şu ana kadar oynanan üç hazırlık maçında da süre almadı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trencin karşılaşmasının ardından, "Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız. Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz." diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için Arjantin'den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonraki durumu nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar ve yöneticilerin endişeli olduğunu öne sürdü.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

6 KİLO VERDİ

Icardi'nin ayrılık sonrası depresyonda ve iştahsız olduğunu iddia eden Mendez, Arjantinli golcünün altı kilo kaybettiğini ve bu durumun sarı-kırmızılı taraftarlar ve yönetimi endişelendirdiği söyledi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Wanda Nara, ayrılık ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparken Mauro Icardi'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avusturya kampında oynadığı ilk üç hazırlık maçında süre almadı.

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