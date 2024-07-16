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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mathias Ross Sparta Prag'a kiralandı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın genç futbolcusu Mathias Ross, Çekya ekibi Sparta Prag'a kiralandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 21:08 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 21:28
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mathias Ross Sparta Prag'a kiralandı!

Galatasaray, 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross'un şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA!

Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

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