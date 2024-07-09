Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Lazar Samardzic konusunda sarı-lacivertliler yüksek bonservis nedeniyle geri adım atarken Galatasaray bu oyuncu için resmen devreye girdi. İşte transfer detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ
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DEVLER LİGİ KOZU
Udinese, bir süre önce Fenerbahçe'nin de görüştüğü Samardzic'e 20 milyon euro talep ediyor.
Galatasaray, Türkiye'ye sıcak bakmayan yıldız orta sahayı Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeye çalışacak.
Sarı-kırmızılılar böylelikle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bu transferde çalım atmayı hedefliyor.
Samardzic'te gözünü karartan Aslan, kısa süre içinde Udinese'nin kapısını çalacak.
70 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, Avrupa'da sezonun en fazla forma giyen ismi oldu.
LAZAR SAMARDZIC KİMDİR?
Lazar Samardzic, 24 Şubat 2002'de Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Futbola Hertha Berlin altyapısında başladı.
Tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Samardzic, 2020 yazında 500 bin Euro'ya Leipzig'e transfer oldu.
1 yıl burada top koşturan Sırp orta saha, 3 milyon Euro'ya Udinese'nin yolunu tuttu.
İtalyan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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