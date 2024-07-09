Haberler Galatasaray Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Lazar Samardzic konusunda sarı-lacivertliler yüksek bonservis nedeniyle geri adım atarken Galatasaray bu oyuncu için resmen devreye girdi. İşte transfer detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

Transfere Michy Batshuayi'yle girip daha sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, çalışmalarını gizli bir şekilde yürütüyor...

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

Sarı-kırmızılı ekipte yönetimin ismini sır gibi sakladığı orta sahanın Lazar Samardzic olduğu öğrenildi.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp yıldızın şartlarını soruşturan Galatasaray, resmi teklif sunmayı düşünüyor.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

DEVLER LİGİ KOZU

Udinese, bir süre önce Fenerbahçe'nin de görüştüğü Samardzic'e 20 milyon euro talep ediyor.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

Galatasaray, Türkiye'ye sıcak bakmayan yıldız orta sahayı Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeye çalışacak.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

Sarı-kırmızılılar böylelikle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bu transferde çalım atmayı hedefliyor.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

Samardzic'te gözünü karartan Aslan, kısa süre içinde Udinese'nin kapısını çalacak.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

70 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, Avrupa'da sezonun en fazla forma giyen ismi oldu.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

LAZAR SAMARDZIC KİMDİR?

Lazar Samardzic, 24 Şubat 2002'de Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Futbola Hertha Berlin altyapısında başladı.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

Tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Samardzic, 2020 yazında 500 bin Euro'ya Leipzig'e transfer oldu.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

1 yıl burada top koşturan Sırp orta saha, 3 milyon Euro'ya Udinese'nin yolunu tuttu.

Yine transfer yine kapışma! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor!

İtalyan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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