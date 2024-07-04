TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Galatasaray'da takımdan hangi isimlerin ayrılacağı da merak konusu... Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği yıldız futbolcu, kulübe dev bir bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve yeni adresi... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, 30 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşma kapsamında Batshuayi'ye sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olması büyük ses getirirken, sarı-kırmızılılarda yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu.
Sezonun sona ermesinin ardından Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius ile vedalaşan sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yolda...
GALATASARAY'A TETE PİYANGOSU
Brezilya basını, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tete'yi Corinthians'ın istediğini yazdı.
Haberde sarı-kırmızılılar, Brezilya ekibinden Tete için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.
Haberde ayrıca Corinthians'ın Brezilyalı oyuncunun transferini yakın zamanda resmiyete kavuşturmak istediği aktarıldı.
Tete, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta görev yaptı.
Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Tete'nin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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