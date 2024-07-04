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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Galatasaray'da takımdan hangi isimlerin ayrılacağı da merak konusu... Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği yıldız futbolcu, kulübe dev bir bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve yeni adresi... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 13:13
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına start veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Özellikle son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Aslan, son 2 yıldır ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını giyen ve 2021/2022 sezonunda da Beşiktaş'ta oynayan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Galatasaray, 30 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Anlaşma kapsamında Batshuayi'ye sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olması büyük ses getirirken, sarı-kırmızılılarda yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Sezonun sona ermesinin ardından Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius ile vedalaşan sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yolda...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

GALATASARAY'A TETE PİYANGOSU

Brezilya basını, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tete'yi Corinthians'ın istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Haberde sarı-kırmızılılar, Brezilya ekibinden Tete için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Haberde ayrıca Corinthians'ın Brezilyalı oyuncunun transferini yakın zamanda resmiyete kavuşturmak istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Tete, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta görev yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor

Tete'nin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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