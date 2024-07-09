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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'ndan o takıma ret!

Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Milli futbolcu son gelen teklifi ise reddetti. İşte o takım ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'ndan o takıma ret!

Kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan teklif geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'ndan o takıma ret!

Spartak Moskova'nın ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, Rusya'dan gelen teklifi geri çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'ndan o takıma ret!

Menajerinin Avrupa'dan Real Sociedad başta olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu Kerem'e yeni teklif getirmesi bekleniyor.

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