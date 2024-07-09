GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'ndan o takıma ret!
Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Milli futbolcu son gelen teklifi ise reddetti. İşte o takım ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Spartak Moskova'nın ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, Rusya'dan gelen teklifi geri çevirdi.
Menajerinin Avrupa'dan Real Sociedad başta olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu Kerem'e yeni teklif getirmesi bekleniyor.
Daha önce Sociedad'dan gelen 13 milyon euro'luk sözlü öneriyi geri çeviren Galatasaray, 15 milyon euro talep ediyor.
2026'ya kadar kontratı olan Kerem, daha düşük fiyata bırakılmayacak.
DİĞER