TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya her geçen gün ilgi artıyor. Cimbom'da bu noktada en ciddi teklif İspanya'dan geldi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılarda transfer teklifleri gelen isimlerin başında milli yıldız Kerem Aktürkoğlu geliyor.
3 yıldır üstüne koyan bir performans sergileyen Kerem'in adı son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova ile anılmıştı.
25 yaşındaki futbolcuyla ilgili son iddia ise İspanyol basınından geldi. İşte detaylar...
SOCIEDAD'DAN KEREM BOMBASI!
İspanyol basınından AS'ta yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için ilk teklifini sundu.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Cimbom'a 13 milyon Euro'luk peşin teklif sunan La Liga ekibinin bu teklifi karşılık bulmadı.
Sociedad'ın G.Saray'a yeni bir teklif sunmak için hazırlandığı ve görüşmelerin sürdüğü haberin detaylarında yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon 54 maça çıkarken 15 gol - 9 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 760 dakika sahada kaldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.
1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.
2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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