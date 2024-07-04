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TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya her geçen gün ilgi artıyor. Cimbom'da bu noktada en ciddi teklif İspanya'dan geldi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 11:05
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TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, hareketli günler geçiriyor.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

Cimbom, ilk olarak geçen sezon kiralık gelen Hakim Ziyech'in bonservisini alırken; Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi de renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

Dries Mertens'le 1 yıllık daha sözleşme yenileyen Cimbom'da, sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

Sarı-kırmızılılarda transfer teklifleri gelen isimlerin başında milli yıldız Kerem Aktürkoğlu geliyor.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

3 yıldır üstüne koyan bir performans sergileyen Kerem'in adı son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova ile anılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

25 yaşındaki futbolcuyla ilgili son iddia ise İspanyol basınından geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

SOCIEDAD'DAN KEREM BOMBASI!

İspanyol basınından AS'ta yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için ilk teklifini sundu.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

TEKLİF REDDEDİLDİ

Cimbom'a 13 milyon Euro'luk peşin teklif sunan La Liga ekibinin bu teklifi karşılık bulmadı.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

Sociedad'ın G.Saray'a yeni bir teklif sunmak için hazırlandığı ve görüşmelerin sürdüğü haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon 54 maça çıkarken 15 gol - 9 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 760 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın kararı...

Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

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