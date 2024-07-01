GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

2018'de beri Bayern Münih forması giyen tecrübeli oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce Almanya'da Bochum ve Schalke oynayan yıldız futbolcu, Alman Milli Takımı'nda ise 57 kez forma giyerken 14 defa ağları sarstı.