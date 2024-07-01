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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni orta sahası için gün sayan Galatasaray'da bu hafta yoğun geçecek. Sarı-kırmızlılar, kadrosuna katmak istediği Alman futbolcu Leon Goretzka için Bayern Münih'in kapısını çalacak. Yönetimin, yıldız futbolcu için Bavyera ekibine yapacağı teklif belli oldu. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

Son yıllarda yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına yıldız arayan Galatasaray'da mesai devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

Sarı-kırmızılı ekipte gözler ise Leon Goretzka'da.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

Bayern Münih'in planları arasında yer almayan 29 yaşındaki orta saha için pusuda bekleyen Aslan, artık atağa kalkmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

Teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği 'Alman Panzeri' için bu haftanın son derece yoğun geçmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

Bavyera ekibiyle temasa geçecek Galatasaray'ın bu transferde tüm şartları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

SPONSORLAR DEVREDE

Leon Goretzka için daha önce yaptığı soruşturma sürecinde olumlu dönüşler alan Galatasaray yönetimi, bu transfer için gözünü kararttı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

30 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcuda yapılacak satışlara göre 20 milyon Euro'ya kadar çıkmayı düşünen Galatasaray, Goretzka'nın yüksek maliyetini sponsorlar aracılığıyla karşılamayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

2018'de beri Bayern Münih forması giyen tecrübeli oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

Daha önce Almanya'da Bochum ve Schalke oynayan yıldız futbolcu, Alman Milli Takımı'nda ise 57 kez forma giyerken 14 defa ağları sarstı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yönetim gözünü kararttı! Goretzka'ya çılgın teklif

17 GOLE KATKI VERDİ

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 42 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki orta saha, 6 gol ve 11 asistle skora katkı verdi.

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