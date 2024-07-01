Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da!

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk takviyesini yaptı.

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yle prensip anlaşmasına varırken; deneyimli golcüyü İstanbul'a getirdi.

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de 43 maça çıkan Batsman, 24 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

3 milyon Euro imza ücreti ödeyecek Cimbom, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Batshuayi'nin senelik ücreti ise 3 milyon Euro olacak.