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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile prensip anlaşmasına vardı ve Belçikalı yıldızı İstanbul'a getirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 12:30
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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da!

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk takviyesini yaptı.

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yle prensip anlaşmasına varırken; deneyimli golcüyü İstanbul'a getirdi.

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de 43 maça çıkan Batsman, 24 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

3 milyon Euro imza ücreti ödeyecek Cimbom, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Batshuayi'nin senelik ücreti ise 3 milyon Euro olacak.

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