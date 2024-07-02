TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Michy Batshuyi'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Forvet takviyesinden sonra ibresini orta saha hattına çeviren sarı kırmızılı yönetim yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Cimbom, Manchester United'dan ayrılan oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Geçen sezon son anda Galatasaray yerine Manchester United'a giden Amrabat da bu kez Aslan'a gelmeyi istiyor.
KONTRATININ SON YILINDA
Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıllık sözleşmesi kalan Amrabat'a 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırmayı düşünüyor.
22 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun G.Saray'da forma giymek istemesi ve kalan kontrat süresi bu transferde Aslan'ın elini güçlendiren bir faktör olarak dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un geçen sezon da kadroda görmeyi çok istediği oyuncuyu kısa sürede bitirerek taraftarlarına müjdeli haberi vermesi bekleniyor.
MANU KULLANMADI
Geçen sezonu Manchester United'da geçiren Amrabat'ın 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Ada ekibi, bu parayı yatırmayınca Faslı yıldız Fiorentina'ya geri döndü.
Amrabat, geçen sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıktı.
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