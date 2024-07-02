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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Michy Batshuyi'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Forvet takviyesinden sonra ibresini orta saha hattına çeviren sarı kırmızılı yönetim yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Cimbom, Manchester United'dan ayrılan oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği orta saha transferinde listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

Sarı-kırmızılılarda ilk sıralarda yer alan Fofana, McTominay, Goretzka gibi yıldızlar fiyat olarak el yakınca rota yeniden Sofyan Amrabat'a döndü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki Faslı orta sahaya önümüzdeki günlerde teklif sunulması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

Geçen sezon son anda Galatasaray yerine Manchester United'a giden Amrabat da bu kez Aslan'a gelmeyi istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

KONTRATININ SON YILINDA
Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıllık sözleşmesi kalan Amrabat'a 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

22 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun G.Saray'da forma giymek istemesi ve kalan kontrat süresi bu transferde Aslan'ın elini güçlendiren bir faktör olarak dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un geçen sezon da kadroda görmeyi çok istediği oyuncuyu kısa sürede bitirerek taraftarlarına müjdeli haberi vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

MANU KULLANMADI
Geçen sezonu Manchester United'da geçiren Amrabat'ın 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

Ada ekibi, bu parayı yatırmayınca Faslı yıldız Fiorentina'ya geri döndü.

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