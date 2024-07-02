TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ibre Sofyan Amrabat'a döndü!

Geçen sezon son anda Galatasaray yerine Manchester United'a giden Amrabat da bu kez Aslan'a gelmeyi istiyor.

KONTRATININ SON YILINDA Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıllık sözleşmesi kalan Amrabat'a 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırmayı düşünüyor.