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Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten Fildişi yıldız Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncunun verdiği röportajda Cimbom'a transfer süreci hakkında yapmış olduğu itiraf gündem oldu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 11:42
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Sarı-kırmızılılarda geride kalan sezon yaşanılan şampiyonlukta bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış aldı.

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Bazı isimler ise büyük hayal kırıklığı oldu. Bu futbolculardan birisi de şüphesiz Wilfried Zaha.

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmayı başarmıştı.

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Bu transfer o dönem çok büyük yankı uyandırmıştı. Fakat Zaha için sarı-kırmızılılardaki ilk dönemi pek de istenildiği gibi geçmedi.

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Futbolcunun yeni sezonda Cimbom'da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu haline gelirken Zaha dikkat çeken bir röportaj verdi.

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Fildişi yıldız, İngiliz ekibi Cystal Palace'dan Galatasaray'a transferi hakkında konuştu.

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

We Are Palace adlı İngiliz sitesinin derlediği haberde şu ifadelere yer verildi;

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

"Yeni bir şeye ihtiyacım vardı ve gerçek şu ki, Premier Lig zirvede fakat ben sadece kariyerimde Crystal Palace formasını terletmek istemedim.

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Cyrstal Palace'ı gerçekten çok seviyorum ama kariyerim için daha fazlasını istedim.

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

İstatistiklerime bakabilirsiniz ben gerçekten bu takımın pek çok mazı kazanmasında yardımcı oldum."

Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!

Haberin devamında futbolcunun özellikle kupalar kazanmak için İngiliz ekibinden ayrıldığı vurgulandı.

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