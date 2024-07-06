Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında flaş itiraf!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten Fildişi yıldız Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncunun verdiği röportajda Cimbom'a transfer süreci hakkında yapmış olduğu itiraf gündem oldu. İşte o sözler...
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Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmayı başarmıştı.
Bu transfer o dönem çok büyük yankı uyandırmıştı. Fakat Zaha için sarı-kırmızılılardaki ilk dönemi pek de istenildiği gibi geçmedi.
Futbolcunun yeni sezonda Cimbom'da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu haline gelirken Zaha dikkat çeken bir röportaj verdi.
Fildişi yıldız, İngiliz ekibi Cystal Palace'dan Galatasaray'a transferi hakkında konuştu.
We Are Palace adlı İngiliz sitesinin derlediği haberde şu ifadelere yer verildi;
"Yeni bir şeye ihtiyacım vardı ve gerçek şu ki, Premier Lig zirvede fakat ben sadece kariyerimde Crystal Palace formasını terletmek istemedim.
Cyrstal Palace'ı gerçekten çok seviyorum ama kariyerim için daha fazlasını istedim.
İstatistiklerime bakabilirsiniz ben gerçekten bu takımın pek çok mazı kazanmasında yardımcı oldum."
Haberin devamında futbolcunun özellikle kupalar kazanmak için İngiliz ekibinden ayrıldığı vurgulandı.
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