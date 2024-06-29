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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu için gaza basıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, sağ bek ve orta saha bölgelerine yoğunlaştı. Hedefine önemli yıldızları alan Cimbom'da İlkay Gündoğan iddiası büyük yankı uyandırmıştı. Galatasaray'dan söz konusu iddialar hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 18:34
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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon kadro planlama çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...

5. yıldızı takmak için mücadele verecek olan sarı-kırmızılılar, transferde önemli isimleri radarına aldı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...

Teknik direktör Okan Buruk ile koordineli çalışan yönetim, mevcut iskeleti koruyup nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...

İlk olarak Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşmaya varan Cimbom, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ın transferinde de mutlu sona yaklaştı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...

Hatipoğlu, Cimbom'un listesinde yer aldığı iddia edilen İlkay Gündoğan hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...

"Listemizde bazı isimler var. Oyuncuların mali şartlarını değerlendiriyoruz. Transfer yapacağımız mevkiler belli. Sağ bek ve orta sahaya yoğunlaştık."

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...

"İLKAY LİSTEMİZDE YOK"
"Yazılan isimlerin bir kısmı listemizde fakat bazılarıyla ilgilenmiyoruz. Mesela İlkay Gündoğan. Kesin olarak transfer gündemimizde yer almıyor."

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