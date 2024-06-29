Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transferi...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu için gaza basıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, sağ bek ve orta saha bölgelerine yoğunlaştı. Hedefine önemli yıldızları alan Cimbom'da İlkay Gündoğan iddiası büyük yankı uyandırmıştı. Galatasaray'dan söz konusu iddialar hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
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İlk olarak Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşmaya varan Cimbom, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ın transferinde de mutlu sona yaklaştı.
Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu, Cimbom'un listesinde yer aldığı iddia edilen İlkay Gündoğan hakkında konuştu.
İşte o sözler...
"Listemizde bazı isimler var. Oyuncuların mali şartlarını değerlendiriyoruz. Transfer yapacağımız mevkiler belli. Sağ bek ve orta sahaya yoğunlaştık."
"İLKAY LİSTEMİZDE YOK"
"Yazılan isimlerin bir kısmı listemizde fakat bazılarıyla ilgilenmiyoruz. Mesela İlkay Gündoğan. Kesin olarak transfer gündemimizde yer almıyor."
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