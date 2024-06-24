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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

Yaz transfer döneminin başlasıyla birlikte harekete geçen sarı kırmızılı yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Hücum hattında rotasyonlu kadro kurmak isteyen Galatasaray Jhon Arias'ı gündemine aldı. İşte kulübünden ayrılması beklenen Kolombiyalı yıldızın peşindeki takımlar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 19:36
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

Sezon öncesi hazırlık kampına transferleri yetiştirmek isteyen Cimbom, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

Tete ve Zaha'nın performansından memnun kalmayan sarı kırmızılı yönetim kanat transferi için birçok isimle görüşmelerini sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

Breziya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Jhon Arias ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

Zenit ve Sevilla kulüplerinin de Fluminense forması giyen yıldız oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, 10 numara ve kanat forvet bölgesinde bölgelerinde görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Arias'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

2024 yılında Fluminense formasıyla 25 maça çıkan Arias, 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar

Yıldız oyunc,u ABD'de düzenlenen Copa America'da Kolombiya formasıyla boy gösteriyor.

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