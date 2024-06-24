TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jhon Arias için dev kapışma! İşte peşindeki takımlar
Yaz transfer döneminin başlasıyla birlikte harekete geçen sarı kırmızılı yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Hücum hattında rotasyonlu kadro kurmak isteyen Galatasaray Jhon Arias'ı gündemine aldı. İşte kulübünden ayrılması beklenen Kolombiyalı yıldızın peşindeki takımlar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Breziya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Jhon Arias ile ilgileniyor.
Zenit ve Sevilla kulüplerinin de Fluminense forması giyen yıldız oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi.
26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, 10 numara ve kanat forvet bölgesinde bölgelerinde görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Arias'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
2024 yılında Fluminense formasıyla 25 maça çıkan Arias, 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyunc,u ABD'de düzenlenen Copa America'da Kolombiya formasıyla boy gösteriyor.
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