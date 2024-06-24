Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Leon Goretzka olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen Alman oyuncununun transferi için formülünü hazırladı. İşte o plan ve transferdeki Mauro Icardi detayı... (GS spor haberi)
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Galatasaray, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamadı.
Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız futbolcunun opsiyonunu kullanmadı ve oyuncuyla yollar ayrıldı.
Aslan'da teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlarla gündem olan ve forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Oliveira ile de yola devam edilmeyecek.
Sarı-kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli orta saha oyuncusuna uygun teklif gelmesi halinde takımdan gönderilecek.
Lucas Torreira'nın yanına takviye yapacak olan Cimbom, Bayern Münih'in Alman futbolcusu Leon Goretzka'yı gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni olan ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, kulübüyle kontratı 2026'da bitecek oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
Bayern Münih'in 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro talep ettiği bildirildi.
Cimbom ise Icardi transferinde olduğu gibi oyuncuyu 1 yıl kiralayıp yüksek bedeli eritmeye çalışacak.
Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maça çıktı.
Alman orta saha oyuncusu, 6 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
Goretzka'nın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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