Haberler Galatasaray Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Leon Goretzka olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen Alman oyuncununun transferi için formülünü hazırladı. İşte o plan ve transferdeki Mauro Icardi detayı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 09:24
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Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve yarışı verdiği sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı başaran sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Yeni sezon öncesi yapacağı eklemelerle daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da önceliklerden biri de orta saha transferi...

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Galatasaray, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamadı.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız futbolcunun opsiyonunu kullanmadı ve oyuncuyla yollar ayrıldı.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Aslan'da teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlarla gündem olan ve forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Oliveira ile de yola devam edilmeyecek.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Sarı-kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli orta saha oyuncusuna uygun teklif gelmesi halinde takımdan gönderilecek.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Lucas Torreira'nın yanına takviye yapacak olan Cimbom, Bayern Münih'in Alman futbolcusu Leon Goretzka'yı gündemine almıştı.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Sarı-kırmızılıların transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni olan ortaya çıktı.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, kulübüyle kontratı 2026'da bitecek oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Bayern Münih'in 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Cimbom ise Icardi transferinde olduğu gibi oyuncuyu 1 yıl kiralayıp yüksek bedeli eritmeye çalışacak.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maça çıktı.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Alman orta saha oyuncusu, 6 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray Goretzka transferini böyle bitirecek! Mauro Icardi...

Goretzka'nın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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