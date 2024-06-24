Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten milli yıldız Barış Alper Yılmaz ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak o İngiliz ekibinin, futbolcu için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

Lazio, Frankfurt ve Leipzig'in transfer listesinde olan Barış Alper Yılmaz'a bir talip de İngiltere'den çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

İngilizler, Premier Lig ekibi Brighton'un Cimbom'un yıldızını transfer etmek istediğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

HÜRZELER ONAY VERDİ

Roberto De Zerbi'den sonra teknik direktörlük görevine gelen Fabian Hürzeler'in kadroyu güçlendirmek için kulübe isim önerdiği ve Barış Alper Yılmaz'ın transfer listesinde en üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

Ayrıca Brighton'un, transfer için 17 milyon Euro bütçe ayırabileceği da belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

G.Saray yönetiminin ise EURO 2024'te futbolcunun piyasasını artırabileceği düşüncesinde.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

Takvim'in haberine göre; Aslan, 20 milyon Euro'dan fazla bir gelir bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

ASLAN'DA ZİRVE YAPTI

Karıyerınde Galatasaray ile birlikte zirve yapan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 55 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

Bu maçlarda 7 gole imza atan futbolcu, 12 de asist katkısı yapmayı bildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

Orta vadede Avrupa hedefi bulunan futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!

Cazip bir teklif gelmesi halinde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile de görüşerek, Yılmaz'ın geleceği için net bir karar verecek.

F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu
Branco o transfer için Çizme'ye gidiyor!
DİĞER
Son dakika haberleri: EURO 2024'te korku dolu anlar! İskoçya-Macaristan maçında Varga bilincini kaybetti...
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, Yeni yargı paketi, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...
Cimbom'a 19'luk sağ bek!
O isim gelirse Dzeko ayrılacak!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a Uruguaylı orta saha! Transferde Muslera devrede
Cimbom'a 19'luk sağ bek!
💰DOLAR KAÇ TL OLDU?
💥Süper Loto çekildi! (23 Haziran)
5 SAĞLIKLI YEŞİL BESİN 🥦
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanlar Ferdi'nin bonservisini duyurdu! Almanlar Ferdi'nin bonservisini duyurdu! 01:20
Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek 01:20
G.Saray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak? G.Saray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak? 01:20
Çağlar'dan transfer kararı! F.Bahçe için bunu yaptı Çağlar'dan transfer kararı! F.Bahçe için bunu yaptı 01:20
Efeler İtalya'ya kaybetti! Efeler İtalya'ya kaybetti! 01:20
Aslan'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim Aslan'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim 01:20
Daha Eski
Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu... Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu... 01:20
Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı 01:20
ManU'nun 2 yıldızı Fener'e! İşte önerilen rakam ManU'nun 2 yıldızı Fener'e! İşte önerilen rakam 01:20
EURO 2024'ün yıldızı G.Saray'a! EURO 2024'ün yıldızı G.Saray'a! 01:20
F.Bahçe'den Depay bombası! F.Bahçe'den Depay bombası! 01:20
Cimbom'a Hojbjerg için tek engel! Cimbom'a Hojbjerg için tek engel! 01:20