TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan flaş talip!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten milli yıldız Barış Alper Yılmaz ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak o İngiliz ekibinin, futbolcu için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Ayrıca Brighton'un, transfer için 17 milyon Euro bütçe ayırabileceği da belirtildi.
G.Saray yönetiminin ise EURO 2024'te futbolcunun piyasasını artırabileceği düşüncesinde.
Takvim'in haberine göre; Aslan, 20 milyon Euro'dan fazla bir gelir bekliyor.
ASLAN'DA ZİRVE YAPTI
Karıyerınde Galatasaray ile birlikte zirve yapan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 55 maça çıktı.
Bu maçlarda 7 gole imza atan futbolcu, 12 de asist katkısı yapmayı bildi.
Orta vadede Avrupa hedefi bulunan futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Cazip bir teklif gelmesi halinde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile de görüşerek, Yılmaz'ın geleceği için net bir karar verecek.
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