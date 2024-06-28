Haberler Galatasaray Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek transferi için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un acil takviye yapılması istediği sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fiorentina'da buldu. Adı İtalyan ekibinde forma giyen Sofyan Amrabat ile anılan sarı-kırmızılılar, Fiorentina'nın 19 yaşındaki yıldızına talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:14
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Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan Cimbom, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'ın önceliğiyse sağ bek transferi...

Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Buruk, geçtiğimiz haftalarda transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullanmıştı.

Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Adı sık sık Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka ile anılan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

MICHAEL KAYODE GÜNDEMDE

Fiorentina ile Amrabat için yapılan görüşmelerde Michael Kayode gündeme geldi.

Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Nabız yoklanan 19 yaşındaki sağ bek, 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle el yakıyor.

Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Michael Kayode, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 37 maça çıktı.

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