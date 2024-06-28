Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...

Buruk, geçtiğimiz haftalarda transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullanmıştı.