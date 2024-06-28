Fiorentina'dan Galatasaray'a sürpriz transfer! Herkes Amrabat derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek transferi için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un acil takviye yapılması istediği sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fiorentina'da buldu. Adı İtalyan ekibinde forma giyen Sofyan Amrabat ile anılan sarı-kırmızılılar, Fiorentina'nın 19 yaşındaki yıldızına talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'ın önceliğiyse sağ bek transferi...
Buruk, geçtiğimiz haftalarda transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullanmıştı.
Adı sık sık Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka ile anılan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MICHAEL KAYODE GÜNDEMDE
Fiorentina ile Amrabat için yapılan görüşmelerde Michael Kayode gündeme geldi.
Nabız yoklanan 19 yaşındaki sağ bek, 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle el yakıyor.
Michael Kayode, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 37 maça çıktı.
Nijerya asıllı İtalyan futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Kayode'nin güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro.
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