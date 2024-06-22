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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi...

Son dakika spor haberi: Transferde yoğun bir mesai harcayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Michy Batshuayi'de devreye girerek işi bitirdi. Belçikalı golcü ile anlaşmaya varan yönetim, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de Batshuayi transferiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 15:22
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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi...

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden Michy Batshuayi'yi kaparken, söz konusu transferle beraber önemli bir hamle yaptığı da ortaya çıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi...

İmza parasıyla beraber sarı-kırmızılı takıma 3 yıllık maliyeti 12 milyon euro olan tecrübeli forvette ısrar edilmesinin nedeni belli oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi...

Teknik Direktör Okan Buruk'un yıldız forveti sadece yedek golcü olarak düşünmediği ve zaman zaman 4-4-2 sistemine dönüp takımın birinci golcüsü Icardi'yle beraber sahaya düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi...

Başarılı teknik adamın 30 yaşındaki golcünün ikna edilmesi sürecinde de bu düşüncesini futbolcuyla da paylaştığı belirtildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi...

Böylece önümüzdeki sezon için Galatasaray hem yedek kulübesine çok önemli bir takviye yaptı hem de Okan Buruk'un planladığı sistem adına önemli bir adım attı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi...

ICARDI: BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİM
Öte yandan Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin de bu transferden oldukça memnun olduğu öğrenildi.

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