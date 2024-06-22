Galatasaray'da Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi...

Başarılı teknik adamın 30 yaşındaki golcünün ikna edilmesi sürecinde de bu düşüncesini futbolcuyla da paylaştığı belirtildi.

Böylece önümüzdeki sezon için Galatasaray hem yedek kulübesine çok önemli bir takviye yaptı hem de Okan Buruk'un planladığı sistem adına önemli bir adım attı.