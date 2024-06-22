Galatasaray'da Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi...
Son dakika spor haberi: Transferde yoğun bir mesai harcayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Michy Batshuayi'de devreye girerek işi bitirdi. Belçikalı golcü ile anlaşmaya varan yönetim, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de Batshuayi transferiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...
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Başarılı teknik adamın 30 yaşındaki golcünün ikna edilmesi sürecinde de bu düşüncesini futbolcuyla da paylaştığı belirtildi.
Böylece önümüzdeki sezon için Galatasaray hem yedek kulübesine çok önemli bir takviye yaptı hem de Okan Buruk'un planladığı sistem adına önemli bir adım attı.
ICARDI: BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİM
Öte yandan Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin de bu transferden oldukça memnun olduğu öğrenildi.
Tangocu yıldızın, Michy Batshuayi transferini, "Kesinlikle alınmalı, birlikte oynamak isterim" sözleriyle desteklediği bildirildi.
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