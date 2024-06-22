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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

Son dakika spor haberi: Transfere hızlı giren Galatasaray, sürpriz bir ismi daha gündeme aldı. İlk olarak Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, bonservisi ezeli rakibi Fenerbahçe'de olan o futbolcu için devreye girdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 13:14
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray'dan transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

İddiasını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, kadro yapılanması kapsamında sürpriz isimlere kanca attı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan yönetim, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Cimbom, operasyona son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

Savunma hattına takviye planlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

SAMET AKAYDİN SÜRPRİZİ!
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden kurmaylar, bonservisi Fenerbahçe'de olan Samet Akaydin'in peşine düştü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

Geçtiğimiz sezonu Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'ta kiralık olarak geçiren A Milli oyuncu için devreye girildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

30 yaşındaki stoperle temasa geçen Aslan, milli stoperin nabzını yokladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydin için ayrılık kararı çıkarsa Aslan resmen devreye girecek.

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