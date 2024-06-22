Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! İşte o yıldız
Son dakika spor haberi: Transfere hızlı giren Galatasaray, sürpriz bir ismi daha gündeme aldı. İlk olarak Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, bonservisi ezeli rakibi Fenerbahçe'de olan o futbolcu için devreye girdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Cimbom, operasyona son sürat devam ediyor.
Savunma hattına takviye planlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmak için harekete geçti.
SAMET AKAYDİN SÜRPRİZİ!
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden kurmaylar, bonservisi Fenerbahçe'de olan Samet Akaydin'in peşine düştü.
Geçtiğimiz sezonu Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'ta kiralık olarak geçiren A Milli oyuncu için devreye girildi.
30 yaşındaki stoperle temasa geçen Aslan, milli stoperin nabzını yokladı.
Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydin için ayrılık kararı çıkarsa Aslan resmen devreye girecek.
30 yaşındaki savunmacının sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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