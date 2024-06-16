Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Alanyaspor'un milli yıldızı Oğuz Aydın'ın gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için yaptığı plan ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı taraftarların transferde sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor.
En iyileri almak istiyoruz. Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin." dedi.
Sağ bek transferi sonrası eksik görülen diğer bölgelere yönelecek olan Galatasaray'da önceliklerden biri de kanat transferi...
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Oğuz Aydın'a talip oldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SATIŞI BEKLENİYOR
Transfer gündeminde yer alan milli futbolcu için Kerem Aktürkoğlu'nun satışı bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı, geçtiğimiz haftalarda menajer değiştirmişti.
Oğuz ile aynı menajerlik şirketine geçen Kerem'in takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Galatasaray bu satışın gerçekleşmesi halinde 6 milyon Euro istenen Oğuz'u bitirmeyi hedefliyor.
Oğuz Aydın, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 38 maça çıktı.
23 yaşındaki futbolcu, 13 gol ve 8 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
Oğuz'un Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.83 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 4.3 milyon Euro.
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