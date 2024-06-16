Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Alanyaspor'un milli yıldızı Oğuz Aydın'ın gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için yaptığı plan ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 11:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluklarıyla taçlandıran Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılıları yine hareketli bir yaz transfer dönemi bekliyor.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Galatasaraylı taraftarların transferde sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

En iyileri almak istiyoruz. Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin." dedi.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Sağ bek transferi sonrası eksik görülen diğer bölgelere yönelecek olan Galatasaray'da önceliklerden biri de kanat transferi...

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Oğuz Aydın'a talip oldu.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SATIŞI BEKLENİYOR

Transfer gündeminde yer alan milli futbolcu için Kerem Aktürkoğlu'nun satışı bekleniyor.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı, geçtiğimiz haftalarda menajer değiştirmişti.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Oğuz ile aynı menajerlik şirketine geçen Kerem'in takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Galatasaray bu satışın gerçekleşmesi halinde 6 milyon Euro istenen Oğuz'u bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Oğuz Aydın, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 38 maça çıktı.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

23 yaşındaki futbolcu, 13 gol ve 8 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın planı ortaya çıktı! Transfer böyle bitecek

Oğuz'un Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...
F.Bahçe'nin gözdesiydi! G.Saray transferde devreye girdi
Bayramın 2. günü kurban kesilir mi? Diyanet yanıtladı: Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? | Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi gün bitiyor?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 HAZİRAN rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... 12:14
İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek 11:42
Türkiye - Brezilya | CANLI Türkiye - Brezilya | CANLI 11:33
Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları 11:24
Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" 11:03
Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme 10:48
Daha Eski
Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 10:43
Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor 10:39
Menajerlerden G.Saray'a sürpriz öneri! Menajerlerden G.Saray'a sürpriz öneri! 10:06
Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı 10:01
Türkoğlu Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı Türkoğlu Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı 10:00
F.Bahçe'nin gözdesiydi! G.Saray transferde devreye girdi F.Bahçe'nin gözdesiydi! G.Saray transferde devreye girdi 09:57