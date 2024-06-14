TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!
Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun taliperleri artmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim yıldız oyuncuları hakkında transfer kararını verdi. İşte Cimbom'un kasasına girecek rakam... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BURUK: KESİNLİKLE KALMALI
Okan Buruk yönetime verdiği raporda, "Kesinlikle takımda kalmalı" dediği milli futbolcu için yönetim gelen teklifleri değerlendirecek.
Ancak Milliyet'in haberine göre çok yüksek bir teklif olmadığı sürece Barış Alper takımda tutulacak.
Buna göre 30 milyon Euro'nun altında yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ve oyuncunun kalması için şartların zorlanacağı bildirildi.
Bunun yanı sıra yönetimin Kerem Aktürkoğlu konusunda ise oyuncunun vereceği karara saygı duyacağı öğrenildi.
Buna rağmen Kerem için de 20 milyon Euro bandındaki tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ama son sözün futbolcuya bırakılacağı belirtildi.
DİĞER