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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun taliperleri artmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim yıldız oyuncuları hakkında transfer kararını verdi. İşte Cimbom'un kasasına girecek rakam... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:24
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!

Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray yönetimi bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!

Diğer yandan sarı kırmızılılar, Avrupa devlerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz'ın geleceği ile ilgili karar verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!

Teknik direktör Okan Buruk'un geride bıraktığımız sezon 6 farklı pozisyonda yararlandığı Barış Alper'e Avrupa'dan çok sayıda takımın ilgisi vardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!

BURUK: KESİNLİKLE KALMALI

Okan Buruk yönetime verdiği raporda, "Kesinlikle takımda kalmalı" dediği milli futbolcu için yönetim gelen teklifleri değerlendirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!

Ancak Milliyet'in haberine göre çok yüksek bir teklif olmadığı sürece Barış Alper takımda tutulacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!

Buna göre 30 milyon Euro'nun altında yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ve oyuncunun kalması için şartların zorlanacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!

Bunun yanı sıra yönetimin Kerem Aktürkoğlu konusunda ise oyuncunun vereceği karara saygı duyacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'ndan piyango!

Buna rağmen Kerem için de 20 milyon Euro bandındaki tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ama son sözün futbolcuya bırakılacağı belirtildi.

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