TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Yıllık 7 milyon euro talep eden Silva, imza parası olarak da 4 milyon euro istiyor.

Sarı-kırmızılılar ise bu rakamlara çıkmaya yanaşmıyor. Maksimum 4 milyon euro'luk bir maaş bütçesi belirleyen Aslan, imza parasını ise karşılaşmaya hazır.