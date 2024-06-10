TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...
Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı. Sarı kırmızılılar Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva gündemine almıştı. Ancak 31 yaşındaki yıldızın talepleri dudak uçuklattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yıllık 7 milyon euro talep eden Silva, imza parası olarak da 4 milyon euro istiyor.
Sarı-kırmızılılar ise bu rakamlara çıkmaya yanaşmıyor. Maksimum 4 milyon euro'luk bir maaş bütçesi belirleyen Aslan, imza parasını ise karşılaşmaya hazır.
Suudi Arabistan kulüpleriyle de görüşme halinde olan yıldız oyuncunun menajeri şu ana kadar maaş talebinde indirime gitmedi.
Sarı-kırmızılılar, bu istekler karşısında transferi beklemeye aldı.
Diğer yandan listedeki alternatif isimlerle görüşen Galatasaray, Silva'nın menajerinden olumlu yanıt alırsa bu transfer için yeniden masaya oturacak.
Aksi halde Portekizli oyuncunun yerine listedeki başka bir yıldızla anlaşma sağlanacak.
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