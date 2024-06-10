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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı. Sarı kırmızılılar Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva gündemine almıştı. Ancak 31 yaşındaki yıldızın talepleri dudak uçuklattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Cimbom'un transferdeki en önemli hedefleri arasında yer alan Rafa Silva'yla ise görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki 10 numaranın istekleri ise dudak uçuklatıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Yıllık 7 milyon euro talep eden Silva, imza parası olarak da 4 milyon euro istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Sarı-kırmızılılar ise bu rakamlara çıkmaya yanaşmıyor. Maksimum 4 milyon euro'luk bir maaş bütçesi belirleyen Aslan, imza parasını ise karşılaşmaya hazır.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Suudi Arabistan kulüpleriyle de görüşme halinde olan yıldız oyuncunun menajeri şu ana kadar maaş talebinde indirime gitmedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Sarı-kırmızılılar, bu istekler karşısında transferi beklemeye aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Diğer yandan listedeki alternatif isimlerle görüşen Galatasaray, Silva'nın menajerinden olumlu yanıt alırsa bu transfer için yeniden masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Rafa Silva gelişmesi! Oyuncunun talepleri...

Aksi halde Portekizli oyuncunun yerine listedeki başka bir yıldızla anlaşma sağlanacak.

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