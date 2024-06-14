Haberler Fenerbahçe Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Son dakika spor haberi: Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Orta saha mevkisine takviye yapmayı hedefleyen iki ezeli rakip, geçtiğimiz sezonu Leicester City'de tamamlayan Wilfred Ndidi'nin peşine düştü. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, oyuncuyla transfer için temasa geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 10:01
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Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmaları sürüyor.

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan iki ezeli rakip, transferde önemli yıldızları hedefine aldı.

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Hummalı bir operasyon yürüten iki takım da orta saha mevkisini güçlendirmek için kolları sıvadı.

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

O bölgeye nokta atışı bir takviye planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

NDIDI KAPIŞMASI!
İki ezeli rakibin de geçtiğimiz sezonu Leicester City'⁬de geçiren Wilfred Ndidi'nin peşinde olduğu iddia edildi.

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

GALATASARAY ŞARTLARINI SORDU!
Yeni Asır'ın Relevo'dan derlediği habere göre; Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ndidi için sarı-kırmızılıların devreye girdiği ve oyuncunun şartlarını sorduğu öne sürüldü.

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

FENERBAHÇE MENAJERLİK ŞİRKETİYLE TEMASA GEÇTİ!
Fenerbahçe'nin ise 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği belirtildi.

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Transfer görüşmelerinin ikna sürecinde Aslan'ın Şampiyonlar Ligi, sarı-lacivertlilerin ise Jose Mourinho faktörünü kullanabileceği ifade edildi.

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Yeni adresi merak konusu olan Ndidi'nin son durumu yakın zamanda netlik kazanacak.

Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon Leicester City formasını 36 maçta 2355 dakika terletti. Ndidi, bu maçlarda 6 gol ve 6 asist üretti.

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