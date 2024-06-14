Transferde Ndidi kapışması! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Son dakika spor haberi: Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Orta saha mevkisine takviye yapmayı hedefleyen iki ezeli rakip, geçtiğimiz sezonu Leicester City'de tamamlayan Wilfred Ndidi'nin peşine düştü. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, oyuncuyla transfer için temasa geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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O bölgeye nokta atışı bir takviye planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.
NDIDI KAPIŞMASI!
İki ezeli rakibin de geçtiğimiz sezonu Leicester City'de geçiren Wilfred Ndidi'nin peşinde olduğu iddia edildi.
GALATASARAY ŞARTLARINI SORDU!
Yeni Asır'ın Relevo'dan derlediği habere göre; Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ndidi için sarı-kırmızılıların devreye girdiği ve oyuncunun şartlarını sorduğu öne sürüldü.
FENERBAHÇE MENAJERLİK ŞİRKETİYLE TEMASA GEÇTİ!
Fenerbahçe'nin ise 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği belirtildi.
Transfer görüşmelerinin ikna sürecinde Aslan'ın Şampiyonlar Ligi, sarı-lacivertlilerin ise Jose Mourinho faktörünü kullanabileceği ifade edildi.
Yeni adresi merak konusu olan Ndidi'nin son durumu yakın zamanda netlik kazanacak.
Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon Leicester City formasını 36 maçta 2355 dakika terletti. Ndidi, bu maçlarda 6 gol ve 6 asist üretti.
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