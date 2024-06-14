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Fenerbahçe'de Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları için harekete geçildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre operasyonu yürüten sarı-lacivertlilerin transferdeki yol haritası belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 09:53
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Fenerbahçe'de Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı

Sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı

Bir süredir takımı izleyen ve notlar alan Portekizli çalıştırıcı, kadro yapılanmasıyla ilgili kararlarını vermeye başladı.

Fenerbahçe'de Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı

Dünyaca ünlü hoca, köklü değişiklikler yapmak yerine mevcut kadronun üstüne nokta atışı dokunuşlar yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı

Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kalitesi bilinen üç veya dört oyuncu transferiyle sezona gireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı

TRANSFERLER KAMPTAN SONRA
Hürriyet'in haberine göre; Mourinho'nun özellikle takımı görmeden transfer yapmama prensibinin Fenerbahçe'de de geçerli olacağı, Portekizli teknik adamın, Avusturya'nın Graz şehrindeki kampta takımla çalışmalara başladıktan sonra gerekli olan mevkilere birkaç kaliteli transferler isteyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerde o tarihten önce bir transferin söz konusu olmadığı gelen haberler arasında.

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