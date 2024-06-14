Fenerbahçe'de Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı

Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kalitesi bilinen üç veya dört oyuncu transferiyle sezona gireceği öğrenildi.

TRANSFERLER KAMPTAN SONRA

Hürriyet'in haberine göre; Mourinho'nun özellikle takımı görmeden transfer yapmama prensibinin Fenerbahçe'de de geçerli olacağı, Portekizli teknik adamın, Avusturya'nın Graz şehrindeki kampta takımla çalışmalara başladıktan sonra gerekli olan mevkilere birkaç kaliteli transferler isteyebileceği öğrenildi.