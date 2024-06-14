Fenerbahçe'de Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları için harekete geçildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre operasyonu yürüten sarı-lacivertlilerin transferdeki yol haritası belli oldu. İşte detaylar...
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Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kalitesi bilinen üç veya dört oyuncu transferiyle sezona gireceği öğrenildi.
TRANSFERLER KAMPTAN SONRA
Hürriyet'in haberine göre; Mourinho'nun özellikle takımı görmeden transfer yapmama prensibinin Fenerbahçe'de de geçerli olacağı, Portekizli teknik adamın, Avusturya'nın Graz şehrindeki kampta takımla çalışmalara başladıktan sonra gerekli olan mevkilere birkaç kaliteli transferler isteyebileceği öğrenildi.
Sarı lacivertlilerde o tarihten önce bir transferin söz konusu olmadığı gelen haberler arasında.
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