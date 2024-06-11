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İsmail'den vefa

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, eski takımı Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi yeşil beyazlı kulübe bağışladı. Bursaspor da İsmail Yüksek'e şu ifadelerle teşekkür etti: "Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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İsmail'den vefa
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, eski takımı Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi yeşil beyazlı kulübe bağışladı. Bursaspor da İsmail Yüksek'e şu ifadelerle teşekkür etti: "Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."
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