TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte yıldız transferlerini bir bir açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'den ses getirecek bir hamle geldi. Yeni sezon formalarını kısa süre içerisinde taraftara sunmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, tanıtımını ise dünya yıldızı futbolcuyla yapacak. İşte o isim... (FB spor haberi)
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Jose Mourinho'ya yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, hummalı bir çalışma içine girdi.
Dört koldan transfer görüşmeleri yapılıyor ve hatta bazı isimlerle imza aşamasına gelindi.
Bu isimlerden birinin de Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu ise yeni sezonun forma lansmanında taraftarına duyuracak.
DÜNYADA SES GETİRECEK
Galatasaray'ın geçen sezon Hakim Ziyech'i duyurma şekli dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Bunu gölgede bırakacak bir transfer açıklamasına hazırlanan Fenerbahçe, forma tanımında Coman'ı podyuma çıkararak, tüm dünyada ses getirmeyi amaçlıyor.
Bu konuda çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.
Başkan Ali Koç'un Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna "Aksilik yaşanmasın" talimatı verdiği belirtildi.
YÖNETİM İKİYE AYRILDI
Coman'ı sessiz sedasız İstanbul'a getirip forma lansmanında çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ikiye ayrılmış durumda...
Bir grup bu hareketin çok ses getireceğini ve doğru olduğunu savunuyor.
Diğer kesim ise KAP bildirimi yapmadan Coman'ın bu şekilde tanıtılmaması gerektiğini belirtiyor.
MALİYETE SPONSOR DESTEĞİ
Coman'ın bonservisi ve yıllık maaşının büyük kısmı sponsorlar desteğiyle karşılanacak. 17 milyon Euro'luk maaşının 3'te 2'si sponsorlardan gelecek. 3'te 1'ini ise kulüp ödeyecek.
GEÇEN SEZON 5 GOLÜ VAR
Geçen sezon Bayern Münih'te istediği şansı fazla bulamayan Coman, 17'si Bundesliga olmak üzere toplamda 27 maça çıktı.
1737 dakika sahada kalan Fransız yıldız, 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
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