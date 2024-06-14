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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte yıldız transferlerini bir bir açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'den ses getirecek bir hamle geldi. Yeni sezon formalarını kısa süre içerisinde taraftara sunmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, tanıtımını ise dünya yıldızı futbolcuyla yapacak. İşte o isim... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Sarı-lacivertliler, son olarak Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Fenerbahçe, 61 yaşındaki teknik adamla Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen görkemli törenle 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Jose Mourinho'ya yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Dört koldan transfer görüşmeleri yapılıyor ve hatta bazı isimlerle imza aşamasına gelindi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Bu isimlerden birinin de Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman olduğu belirtildi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu ise yeni sezonun forma lansmanında taraftarına duyuracak.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

DÜNYADA SES GETİRECEK

Galatasaray'ın geçen sezon Hakim Ziyech'i duyurma şekli dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Bunu gölgede bırakacak bir transfer açıklamasına hazırlanan Fenerbahçe, forma tanımında Coman'ı podyuma çıkararak, tüm dünyada ses getirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Bu konuda çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Başkan Ali Koç'un Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna "Aksilik yaşanmasın" talimatı verdiği belirtildi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

YÖNETİM İKİYE AYRILDI

Coman'ı sessiz sedasız İstanbul'a getirip forma lansmanında çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ikiye ayrılmış durumda...

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Bir grup bu hareketin çok ses getireceğini ve doğru olduğunu savunuyor.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

Diğer kesim ise KAP bildirimi yapmadan Coman'ın bu şekilde tanıtılmaması gerektiğini belirtiyor.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

MALİYETE SPONSOR DESTEĞİ

Coman'ın bonservisi ve yıllık maaşının büyük kısmı sponsorlar desteğiyle karşılanacak. 17 milyon Euro'luk maaşının 3'te 2'si sponsorlardan gelecek. 3'te 1'ini ise kulüp ödeyecek.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

GEÇEN SEZON 5 GOLÜ VAR

Geçen sezon Bayern Münih'te istediği şansı fazla bulamayan Coman, 17'si Bundesliga olmak üzere toplamda 27 maça çıktı.

Fenerbahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak

1737 dakika sahada kalan Fransız yıldız, 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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