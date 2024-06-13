Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Trendyol Süper Lig'de üst üste iki yıl şampiyon olan ve gelecek sezon 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, transferde yerli avına çıktı.

Hatta Cimbom'un daha önce Yusuf Yazıcı, Yusuf Sarı ve Oğuz Aydın gibi futbolcularla ilgilendiği ifade edilmişti.