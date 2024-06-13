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Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren son şampiyon Galatasaray'dan gündem yaratan bir atak geldi. Hücum rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, Nürnberg forması giyen A Milli futbolcu Can Uzun'u radarına aldı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 14:45
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Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Trendyol Süper Lig'de üst üste iki yıl şampiyon olan ve gelecek sezon 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, transferde yerli avına çıktı.

Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Sarı kırmızılılar yeni sezonda uygulanacak kural dolayısıyla yerli isimlere büyük önem veriyor.

Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Hatta Cimbom'un daha önce Yusuf Yazıcı, Yusuf Sarı ve Oğuz Aydın gibi futbolcularla ilgilendiği ifade edilmişti.

Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Ancak Galatasaray'ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı. Aslan'ın büyük bir bomba patlatarak ters köşe yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Bu doğrultuda Galatasaray'ın çok konuşulacak bir transfere imza atmayı planladığı aktarıldı. İşte yönetimin hedefindeki o isim..

Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Fenerbahçe'den Umut Nayir'i listesine alan sarı kırmızılılar, şimdi de Nürnberg forması giyen genç gurbetçi Can Uzun'un peşine düştü.

Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Montella tarafından geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'ın Euro 2024 kadrosundan çıkarılan 18 yaşındaki oyuncu, için Aslan'ın devreye girdiği iddia edildi.

Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

Yeni Asır'ın haberine göre, Alman ekibi Nürnberg'in, Frankfurt'ta satmaya çalıştığı yıldız adayına sarı kırmızılı ekibin ciddi bir ilgisi olduğu iddia edildi.

Transferde büyük bomba! Can Uzun Galatasaray'a

FORVETTE DE OYNUYOR

18 yaşındaki futbolcu, asıl mevkii olan 10 numaranın yanı sıra santrfor olarak da görev alabiliyor.

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