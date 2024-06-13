Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen Fenerbahçe öncelikli olarak ön libero, kanat ve forvet transferi yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler transferde görüştüğü isimlerle istediği şartlar oluşana kadar bekleme kararı alırken transfer döneminin sonuna kadar da cazip fırsatlar için arayışlar sürdürülecek.