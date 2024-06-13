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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. Orta sahaya nokta atışı bir takviye planlayan sarı-lacivertliler, Monaco'da forma giyen Youssouf Fofana için devreye girdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği transferde harekete geçen Kanarya, Fransa Ligue 1 ekibiyle görüşmelere başladı. İşte yıldız oyuncunun bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 12:42 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 12:47
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen Fenerbahçe öncelikli olarak ön libero, kanat ve forvet transferi yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

Sarı-lacivertliler transferde görüştüğü isimlerle istediği şartlar oluşana kadar bekleme kararı alırken transfer döneminin sonuna kadar da cazip fırsatlar için arayışlar sürdürülecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği profillerde oyuncularla ilgilenen Kanarya, birçok oyuncuyu listesine almış durumda.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

Orta sahaya nokta atışı bir takviye planlayan yönetim, gündem yaratan bir ismin peşine düştü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

FOFANA HAMLESİ!
Yeni Şafak'ın haberine göre; Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın bir süredir temaslarda bulunduğu Monacolu Youssouf Fofana'ya kanca attı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

ŞARTLARI SORULDU!
Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun şartlarını sordu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

18 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Fransız ekibi yıldız oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

Transferi daha uygun bir bedele bitirmek isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, Monaco cephesiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi

Transferin gözdesi konumundaki yıldıza Avrupa'dan başka takımların da ilgi gösterdiği kaydedildi.

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