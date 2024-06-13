Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho'dan Fofana hamlesi
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. Orta sahaya nokta atışı bir takviye planlayan sarı-lacivertliler, Monaco'da forma giyen Youssouf Fofana için devreye girdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği transferde harekete geçen Kanarya, Fransa Ligue 1 ekibiyle görüşmelere başladı. İşte yıldız oyuncunun bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 12:42 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 12:47
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Orta sahaya nokta atışı bir takviye planlayan yönetim, gündem yaratan bir ismin peşine düştü.
FOFANA HAMLESİ!
Yeni Şafak'ın haberine göre; Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın bir süredir temaslarda bulunduğu Monacolu Youssouf Fofana'ya kanca attı.
ŞARTLARI SORULDU!
Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun şartlarını sordu.
18 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Fransız ekibi yıldız oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Transferi daha uygun bir bedele bitirmek isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, Monaco cephesiyle pazarlıklarını sürdürüyor.
Transferin gözdesi konumundaki yıldıza Avrupa'dan başka takımların da ilgi gösterdiği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Fofana, geçtiğimi sezon Monaco'da 35 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
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