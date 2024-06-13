Rekorları alt üst etti

Başarılarla dolu bir sezonu geride bırakan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 24. Şampiyonluğun yanı sıra birçok rekoru da kırmayı başardı. Daha önceki rekorları geride bırakan sarı-kırmızıların bu sezon yaşadığı başarılar dikkatleri çekti.

BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM

G.Saray, bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım oldu. Cimbom, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu. Lig tarihinde bundan Beşiktaş, ve F.Bahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı.

PUAN REKORU KIRDI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım ünvanının da yeni sahibi oldu. Fenerbahçe'nin 93 puanla uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, 102 puan toplayarak zirvede tamamlayarak rekor kırdı.

BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM

G.Saray, bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kırdı. Sarı kırmızılı takım, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu. Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda F.Bahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı.

LİGDE ÜST ÜSTE 17 MAÇ

G.Saray, Süper Lig'de kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 20. haftasında Mondihome Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'IN BU SEZON KIRDIĞI REKORLAR

Dries Mertens, 2010-2011'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Galatasaray oyuncusu olan Wesley Sneijder'in (15) rekorunu kırdı (16). Mertens, kariyerinde daha fazla gol pası verdiği tek sezonu 2011-2012'de PSV formasıyla Eredivisie'de geçirdi (17).

Mauro Icardi, profesyonel kariyerinde dakika başına en sık gol katkısı yaptığı iki sezonu da Galatasaray formasıyla Süper Lig'de oynadı. (65.1 2022-2023) (86.6 2023-2024).

Mauro Icardi, profesyonel kariyerinde en fazla gol katkısı verdiği sezonu 2023-2024'te Galatasaray formasıyla oynadı (25 gol 8 asist).

Muslera, Şenol Güneş'e (6) ait rekoru kırarak Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci oldu (7).

Süper Lig tarihinde mayıs aylarında beşten fazla maça çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan takım Galatasaray (%59).

Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör Okan Buruk oldu.

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde ilk iki sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan üçüncü (Gündüz Kılıç ve Fatih Terim) Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray tarihinde hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk isim Okan Buruk oldu.

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan isim olan Okan Buruk (10), teknik direktör olarak üçüncü kez mutlu sona ulaştı (2019-2020, 2022- 2023, 2023-2024).

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan (24) kulüp olan Galatasaray, ilk kez en yakın rakibiyle (Fenerbahçe 19) farkı beşe çıkardı.

Bir sezonda en fazla şutu direkten dönen takım olarak tarihe geçti. (29)