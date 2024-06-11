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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un o yıldızı mutlaka kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

Transferde gaza basan Galatasaray ilk olarak savunmanın sağına takviye yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda listenin ön sıralarında Lorenz Assignon yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

Geçen sezonun devre arasında da istenen fakat Burnley'e kiralık olarak gitmeyi tercih eden 22 yaşındaki Fransız oyuncu için görüşmeler sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

Bonservisi Rennes'te olan Assignon'a 6 milyon euro'luk bütçe ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

Fransız ekibi, 2027'ye kadar kontratı olan genç oyuncu için 10 milyon euro talep ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

Görüşmelere hız veren Aslan, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

23 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 36 resmi maçta süre buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

1.81 boyundaki futbolcu, sağ bek mevkisinin yanı sıra merkez orta saha sahanın sağ kanadında da görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!

Bu maçlarda 3 gol atan bek oyuncusu, takım arkadaşlarına 4 kez de asist yaptı.

Casper
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