GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk o yıldız için çok ısrarcı!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un o yıldızı mutlaka kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Bonservisi Rennes'te olan Assignon'a 6 milyon euro'luk bütçe ayrıldı.
Fransız ekibi, 2027'ye kadar kontratı olan genç oyuncu için 10 milyon euro talep ediyor.
Görüşmelere hız veren Aslan, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.
23 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 36 resmi maçta süre buldu.
1.81 boyundaki futbolcu, sağ bek mevkisinin yanı sıra merkez orta saha sahanın sağ kanadında da görev yapabiliyor.
Bu maçlarda 3 gol atan bek oyuncusu, takım arkadaşlarına 4 kez de asist yaptı.
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