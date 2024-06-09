Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Hedefim 25. şampiyonluk

Talipleri bulunan Kerem Aktürkoğlu, hedefleriyle ilgili konuştu. 25 yaşındaki yıldız, "Şampiyon olduk, Galatasaray'ın şampiyonluğu da bitti. Galatasaray'da oynuyorum onların hedefi 25. şampiyonluk, benim de hedefim 25. şampiyonluk" ifadeleriyle takımda kalacağının sinyalini verdi. Şampiyonluk kutlamasına Barış Manço'nun 'Dönence' şarkısıyla çıkmasıyla ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi: "Benim çok sevdiğim bir şarkı. Özel bir anlamı, özel bir manası yok. Hayatın neler getirebileceğini de bilemiyoruz. İçimden gelen bir şarkıydı. Onunla çıkmak istedim, onunla çıktım."