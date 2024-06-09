Haberler Galatasaray Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Hedefim 25. şampiyonluk

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Hedefim 25. şampiyonluk

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, takımda kalma sinyali verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: Hedefim 25. şampiyonluk

Talipleri bulunan Kerem Aktürkoğlu, hedefleriyle ilgili konuştu. 25 yaşındaki yıldız, "Şampiyon olduk, Galatasaray'ın şampiyonluğu da bitti. Galatasaray'da oynuyorum onların hedefi 25. şampiyonluk, benim de hedefim 25. şampiyonluk" ifadeleriyle takımda kalacağının sinyalini verdi. Şampiyonluk kutlamasına Barış Manço'nun 'Dönence' şarkısıyla çıkmasıyla ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi: "Benim çok sevdiğim bir şarkı. Özel bir anlamı, özel bir manası yok. Hayatın neler getirebileceğini de bilemiyoruz. İçimden gelen bir şarkıydı. Onunla çıkmak istedim, onunla çıktım."

F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi çalım! İşte bonservisi
DİĞER
Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunu tamamlandı: "VSS Unity" Dünya'ya iniş yaptı
G.Saray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor
G.Saray'da planlar değişti! Davinson satılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi çalım! İşte bonservisi
G.Saray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor
Canlı dolar ve altın fiyatları
Bugün sınav mı var?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 HAZİRAN rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak 01:31
Dev yüzleşme Dev yüzleşme 01:30
Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde 00:35
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
Ulaş’la devam Ulaş’la devam 23:48
Daha Eski
Zafer Brezilya’nın Zafer Brezilya’nın 23:47
Elif yuvada kaldı Elif yuvada kaldı 23:44
Isabelle Haak kontrat uzattı Isabelle Haak kontrat uzattı 23:44
F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi 23:43
Efeler'den siftah Efeler'den siftah 23:41
F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! 23:38