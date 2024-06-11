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TRANSFER HABERLERİ | David Efianayi resmen Galatasaray'da!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu David Efianayi'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 00:45
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TRANSFER HABERLERİ | David Efianayi resmen Galatasaray'da!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu David Efianayi'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 2024/25 sezonu kadro yapılanması çalışmalarına, geçtiğimiz sezon Aliağa Petkim forması ile Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve maç başı ortalama sayı kategorisinde 19.8 sayı ile ligin bu kategorideki en iyi ikinci oyuncusu olan 188 cm boyundaki Amerikalı oyun kurucu David Efianayi ile 1 yıllığına anlaşarak başladı." denildi.

ABD'li oyuncunun, geçen sezon Aliağa Petkimspor'da 30 maçta 595 sayı ile toplam sayı krallığı kategorisinde ikinci, ortalama 19.8 sayı ile ligde en skorer oyuncu kategorisinde 2. sırada yer aldığı belirtilerek, skora verdiği katkının yanı sıra 5.6 ribaunt, 4.0 asist 16.5 verimlilik puanı ortalamaları yakaladığı ifade edildi.

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