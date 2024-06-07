Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatan ve transfere yoğunlaşan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılar, transfer listesinde yer alan yıldız isim için resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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"BAŞKANIMIZ EN İYİSİ İÇİN YETKİ VERDİ"
Hem Türkiye, hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz de olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok önemli oyuncu, çok önemli transferler yapacağız.
"TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDECEK TRANSFERLER YAPACAĞIZ"
Sağ bek çok acil alınacak. Orta sahaya alacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."
"KADRODA TUTMAK İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARI TUTACAĞIZ"
"Elimizde çok iyi yerli oyuncular var. Emin Bayram ve Yunus Akgün gibi kadromuzda düşündüğümüz oyuncular var. Elimizde çok iyi oyuncular da var. Çok ciddi paralara satabileceğimiz oyuncularımız var. Kadroda tutmak istediğimiz isimleri tutacağız. Giden oyuncumuz olursa, Türk oyuncu havuzundan yine katkılar yaparız."
"SACHA BOEY GÜNDEMDE YOK"
"Sacha Boey yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok."
"BATSHUAYI İÇİN BİR DÜŞÜNCEMİZ OLMADI"
"3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı."
"BÜTÇEMİZ OLACAK"
"Elimizdeki oyuncular hariç bir profil bakacağız. En iyisini getirme konusunda başkanımız bize yetkiyi verdi. Bütçemiz olacak."
"İLKAY GÜNDOĞAN'I HERKES İSTER"
"İlkay Gündoğan'ı herkes ister. İyi bir Galatasaray. Ancak bir sene daha Barcelona'da devam edeceğini duydum."
Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanmak için kolları sıvarken, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Cimbom, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Sparta Prag'da forma giyen Angelo Preciado'yu gündemine almıştı.
Çekya ekibinin sportif direktörü Tomas Rosicky, Galatasaray'a transferine ilişkin konuştu.
"SATILIK DEĞİL"
Rosicky, "Preciado satılık değil. Bu kesinlikle benim için soru değil." dedi.
Angelo Preciado, bu sezon Sparta Prag formasıyla 28 maça çıktı.
26 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
1.73 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.
26 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
1.73 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.
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