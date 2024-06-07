Haberler Galatasaray Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatan ve transfere yoğunlaşan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılar, transfer listesinde yer alan yıldız isim için resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 12:47
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MERT KILIÇ
Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

Galatasaray'da son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalandı.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

"KADRO GEÇEN SEZONA GÖRE OTURMUŞ DURUMDA"

Tecrübeli çalıştırıcı konuyla ilgili "Elimizde çok iyi oyuncular var. Kadro yapımız bir sene önceye gör daha oturmuş durumda. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

"BAŞKANIMIZ EN İYİSİ İÇİN YETKİ VERDİ"

Hem Türkiye, hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz de olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok önemli oyuncu, çok önemli transferler yapacağız.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

"TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDECEK TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

Sağ bek çok acil alınacak. Orta sahaya alacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

"KADRODA TUTMAK İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARI TUTACAĞIZ"

"Elimizde çok iyi yerli oyuncular var. Emin Bayram ve Yunus Akgün gibi kadromuzda düşündüğümüz oyuncular var. Elimizde çok iyi oyuncular da var. Çok ciddi paralara satabileceğimiz oyuncularımız var. Kadroda tutmak istediğimiz isimleri tutacağız. Giden oyuncumuz olursa, Türk oyuncu havuzundan yine katkılar yaparız."

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

"SACHA BOEY GÜNDEMDE YOK"

"Sacha Boey yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok."

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

"BATSHUAYI İÇİN BİR DÜŞÜNCEMİZ OLMADI"

"3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı."

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

"BÜTÇEMİZ OLACAK"

"Elimizdeki oyuncular hariç bir profil bakacağız. En iyisini getirme konusunda başkanımız bize yetkiyi verdi. Bütçemiz olacak."

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

"İLKAY GÜNDOĞAN'I HERKES İSTER"

"İlkay Gündoğan'ı herkes ister. İyi bir Galatasaray. Ancak bir sene daha Barcelona'da devam edeceğini duydum."

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanmak için kolları sıvarken, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

Cimbom, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Sparta Prag'da forma giyen Angelo Preciado'yu gündemine almıştı.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

Çekya ekibinin sportif direktörü Tomas Rosicky, Galatasaray'a transferine ilişkin konuştu.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

"SATILIK DEĞİL"

Rosicky, "Preciado satılık değil. Bu kesinlikle benim için soru değil." dedi.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

Angelo Preciado, bu sezon Sparta Prag formasıyla 28 maça çıktı.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

26 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

1.73 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

26 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Rosicky'den Galatasaray'a transfer şoku! Kendisi açıkladı

1.73 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.

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