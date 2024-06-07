Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan flaş hoca tepkisi!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve çifte kupa zaferi yaşadı.
Sarı-kırmızılılarda bu başarıda en büyük rol oynayan isimlerden birisi de Lucas Torreira oldu.
Uruguaylı yıldız 2. yılını geçirdiği Galatasaray'da gösterdiği istikrarlı performansla sarı-kırmızılı taraftarların gözüne girmeyi başardı.
Son olarak futbolcuyla ilgili yaşanan o gelişme gündeme oturdu.
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'ın milli takımına davet edilmedi.
Akşam'ın derlediği habere göre bu duruma 28 yaşındaki futbolcudan büyük bir tepki geldi. Ülkesinde bir radyo programına konuk olan Torreira, Bielsa'nın kendisini milli takıma çağırmaması konuştu.
Yıldız isim yaptığı açıklamada, "Orada olamamak beni üzüyor. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmayabilir ancak elimizdeki kadroya bakarsanız Galatasaray, dünyanın en iyi takımlarından biri ve ben de buradayım.
Bilinmeyen bir ülkede değilim ama teknik direktörün kararlarını anlamak zorundasınız. Bir antrenörün bir oyuncuya kızıp onu çağırmayacağını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.
TORREIRA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI:
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan yıldız isim, 3 bin 839 dakika sahada kaldı; 1 gol ve 3 asist yaptı. 28 yaşındaki orta saha, Uruguay formasını ise daha önce 40 maçta sırtına geçirdi..