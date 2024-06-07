Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan transfer sözleri! Hayalini açıkladı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz, performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un jokeri konumundaki 24 yaşındaki oyuncu, sergilediği grafikle Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesine girdi. Geleceği merak konusu olan Barış Alper Yılmaz, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"Onlarla vakit geçiriyorum, kafam dağılıyor, bana çok iyi geliyor. Sezon içinde çok fazla dışarı çıkmıyorum, evdeyim. Kendime oluşturduğum bir konfor alanım var. Genelde bilgisayar oyunları oynuyorum. Zaten hep antrenman ve maç oluyor, rahatlamak gerekiyor."
"MEVKİ AYIRMIYORUM"
"Mevki ayırmıyorum, hocam nerede görev verirse oynamaya çalışıyorum. Hele milli formada hiç ayırmıyorum. Nerede görev verilirse katkı vermeye çalışıyorum. 'Stoper oyna' denirse de oynamaya çalışırım."
"GÜCÜM RİZE KAYNAKLI"
"Ben çok çalışıyorum. Tamam yeteneklerimiz var ama çok çalışmamız gerekiyor. Her güne kahveyle başlıyorum, o güne özel analiz yapıyorum, dil öğreniyorum yeni yeni. Hep ayakta kalmam gerektiğinin farkındayım."
"Burada olmak isteyen milyonlar var, biliyorum. Çok yemek yiyorum. Vücudumun istediği şeyi yiyorum. Yedikçe kendimi daha iyi istiyorum. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Gücüm biraz Rize'den kaynaklı... Babam da iri yarı bir adam."
"OSAYI-SAMUEL DE ÇOK GÜÇLÜ"
"Osayi ile taraftarlar bizi rekabete sokuyor. O da çok güçlü gerçekten. Onunla değişik bir enerjimiz var. O pozisyonda o gülünce ben de kendimi tutamadım gülmeye başladım."
"TRANSFERLE MENAJERİM İLGİLENİYOR"
"Transfer işlerine hiç bakmıyorum. Ben işime odaklıyım, menajerim ilgileniyor o konularla. Zaten kulübümle sözleşmem var. Bizim işimiz bu, olursa zaten gereken yapılacaktır."
"ÜLKEMİ YURT DIŞINDA TEMSİL ETME HAYALİM VAR"
"Genelde beni Mbappe'ye benzetiyorlar. Yüzümün yarısını onunla birleştiriyorlar falan... Benim örnek aldığım en büyük isim Cristiano Ronaldo. O tünelde o bakışmalar nasıl olacak çok merak ediyorum. Tabii ki benim de hayallerim var. Ben de bir Türk olarak ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum."
DİĞER