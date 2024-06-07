Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması! "Tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görevinden istifa eden Erden Timur, hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İ

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Erden kardeşimi kulübe ben getirdim. Yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştirilere açık kulüp ve şeffaf. 1905'ten gelmiyor, daha öncesinden geliyor. Her yönetim eleştirildi. Benim ilk dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de bu eleştiriler gündeme geldi. Bana 'Daha önceki döneminizdeki gibi değilsiniz' deniyor. Bir takım tecrübeler edindik. Erden kardeşimiz genç ve hassas. Etkilendiğini düşünüyorum. Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir. Kapımız kendisine açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır! Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası.. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı.

"ERDEN BEY'E İKİ YIL ÖNCE BAŞKANLIK SÖZÜ VERDİNİZ Mİ?"

Dursun Özbek: "Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum! Ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum ve ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. 'Başkan olacaktım, olmadım...' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm... Kimse Galatasaray'a küsemez! Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın. Hizmet için koltuk davası bizde yok. Bu yüzden dünya markasıyız."