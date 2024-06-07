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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan basın toplantısında flaş Icardi açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili de konuştu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 11:31 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 11:39
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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan basın toplantısında flaş Icardi açıklaması!

Galatasaray, sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, Başkan Vekili Erden Timur'un istifası sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

Buruk, "Erden Timur sonrası ayrılacağı söylenen futbolcular var. Bu haberler doğru mu?" sorusuna, "Erden Bey yanımızda olduğunu dışarıdan net bir şekilde gösteriyor. Hepimizin hayatı Galatasaray'a adanmış. Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz ayının başında hepsi burada olacak. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olacak, devam etmek istediklerimiz bizimle olacak. Olumsuz bir şey olmadı." yanıtını verdi.

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