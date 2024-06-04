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West Ham Zaha’yı resmen istedi
Beklenen performansın uzağında kalan Zaha'nın menajeri sarı-kırmızılı kulübe teklifleri iletiyor. İngiltere'ye dönüş yapacağı konuşulan Fildişi Sahilli oyuncunun en ciddi alıcısı West Ham United. Ada ekibi, menajeri aracılığıyla bu isteği kulübe iletti. Sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetinden çıkmayı düşündüğü 31 yaşındaki oyuncuda pazarlığa açık olduğunu belirtti.
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