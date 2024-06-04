Rafa Silva'da sona doğru

Gelecek sezon yıldız bir 10 numara almayı düşünen Galatasaray'da Rafa Silva transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre; sarı-kırmızılı ekip 31 yaşındaki yıldızın kapısını bu kez resmi bir teklifle çaldı. Takımı Benfica ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuya 3 yıllık kontrat teklif edildiği belirtildi. Rafa Silva'dan gelecek yanıtı bekleyen Galatasaray'ın bu transferde artık mutlu sona daha yakın olduğu vurgulandı.

SUUDİ EKİPLERLE YARIŞTA

Haberde, Galatasaray'ın Rafa Silva'yı Dries Mertens'in yerine düşündüğü ve 37 yaşındaki Belçikalı yıldızla birlikte forma rekabetine gireceği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar bu transferde Suudi Arabistan kulüpleriyle bir rekabet içerisinde. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al-Shabab, Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Katar'ın Al-Sadd takımı da Rafa Silva'yı renklerine bağlamak istiyor. Aslan, bu transferi kısa sürede bitirmek istiyor.

7 KEZ KUPA KALDIRDI

Rafa Silva'nın kariyeri boyunca elde ettiği başarılar futbolseverlerin dikkatlerinden kaçmıyor. Portekiz Kupası zaferi yaşadığı Braga'dan sonra Benfica'ya transfer olan 31 yaşındaki 10 numara, birçok başarı yaşadı. 3 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası aldı.

52 MAÇTA 37 GOLE KATKI

Benfica'da kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geride bırakan Silva, tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 22 gol atıp 15 asist yaptı. Kariyer genelinde ise 501 maçta 131 gol ve 97 asistle oynadı.