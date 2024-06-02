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Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

Kazanılan şampiyonluk sonrası gözünü önümüzdeki sezona diken ve transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, özellikle takviye yapmak istediği sağ bek pozisyonu için aradığı ismi Ada'da buldu. Cimbom'un, Tottenham'da forma giyen yıldız ismi listesine eklediği öğrenildi. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer hamlesiyle ilgili son gelişmeler... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna tartışmasız bir sağ bek takviyesi yapabilmek için yoğun uğraş veriyor.

Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran Cimbom'un İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen yıldız ismi listesine aldı.

Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listesine aldığı Emerson Royal'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

Son çıkan iddialara göre; futbolcuya Milan ve Juventus'un da ilgisi var ve iki kulüp de kısa zaman içinde transfer için resmi adım atmayı planlıyor.

Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

Emerson Royal, sağ bek, sağ açık ve stoper de oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

1.83 boyundaki Emerson daha önce Barcelona, Real Betis, Atletico Mineiro'nun başarısı için de ter döktü.

Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

MAÇ BİLE KAÇIRMIYOR

Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018- 19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı. Geçen sezon maç dahi kaçırmadı.

Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!

Bu transfer için Marsilya'nın da ataklar yaptığı ve Cimbom'un elini çabuk tutması gerektiği ifade edildi.

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