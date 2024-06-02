Galatasaray aradığı sağ beki Ada'da buldu!
Kazanılan şampiyonluk sonrası gözünü önümüzdeki sezona diken ve transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, özellikle takviye yapmak istediği sağ bek pozisyonu için aradığı ismi Ada'da buldu. Cimbom'un, Tottenham'da forma giyen yıldız ismi listesine eklediği öğrenildi. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer hamlesiyle ilgili son gelişmeler... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Son çıkan iddialara göre; futbolcuya Milan ve Juventus'un da ilgisi var ve iki kulüp de kısa zaman içinde transfer için resmi adım atmayı planlıyor.
25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Emerson Royal, sağ bek, sağ açık ve stoper de oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
1.83 boyundaki Emerson daha önce Barcelona, Real Betis, Atletico Mineiro'nun başarısı için de ter döktü.
MAÇ BİLE KAÇIRMIYOR
Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018- 19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı. Geçen sezon maç dahi kaçırmadı.
Bu transfer için Marsilya'nın da ataklar yaptığı ve Cimbom'un elini çabuk tutması gerektiği ifade edildi.
58 MİLYON EURO BONSERVİS
Brezilyalı futbolcu Emerson Royal'ı transfer eden kulüpler, toplamda 58 milyon Euro bonservisi kasasından çıkardı.
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