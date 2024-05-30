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GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Zaman zaman taraftardan tepkiler alan 25 yaşındaki milli futbolcu için İspanya ekibinden Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu yaz sarı-kırmızılı kulübe veda edebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

25 yaşındaki milli futbolcu için Cimbom'a resmi teklifler gelmeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Gelen en ciddi teklif ise İspanyol Ligi ekibi Real Sociedad'tan.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Sociedad, Kerem Aktürkoğlu ile maddi şartlarda anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Ancak Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Takvim'in haberine göre La Liga temsilcisi, yıldız futbolcu için sarı- kırmızılılar'a 12+3 milyon Euro'luk teklif yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray ise bu teklifi şimdilik reddetti. Sarı-kırmızılılar'ın beklentisi ise 15+5 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Cimbom, Kerem Aktürkoğlu transferinden 20 milyon Euro kazanmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

İspanyollar ise pazarlıkla rakamı daha aşağıya çekmeye çalışıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Kerem Aktürkoğlu'nun Real Sociedad'ta oynamak istediği ancak Ajax, Lille, ve Roma'nın da pusuda beklediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Real Sociedad ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun da Galatasaray'dan kolaylık istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!

Bu sezon 54 maça çıkıp 3759 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

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