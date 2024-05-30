GALATASARAY TRANSFER HABERİ |15 milyon Euro'luk teklif! İspanya ekibi Kerem Aktürkoğlu için devrede!
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Zaman zaman taraftardan tepkiler alan 25 yaşındaki milli futbolcu için İspanya ekibinden Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte detaylar...
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Sociedad, Kerem Aktürkoğlu ile maddi şartlarda anlaşma sağladı.
Ancak Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre La Liga temsilcisi, yıldız futbolcu için sarı- kırmızılılar'a 12+3 milyon Euro'luk teklif yaptı.
2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray ise bu teklifi şimdilik reddetti. Sarı-kırmızılılar'ın beklentisi ise 15+5 milyon Euro.
Cimbom, Kerem Aktürkoğlu transferinden 20 milyon Euro kazanmayı hedefliyor.
İspanyollar ise pazarlıkla rakamı daha aşağıya çekmeye çalışıyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun Real Sociedad'ta oynamak istediği ancak Ajax, Lille, ve Roma'nın da pusuda beklediği belirtildi.
Real Sociedad ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun da Galatasaray'dan kolaylık istediği öğrenildi.
Bu sezon 54 maça çıkıp 3759 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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