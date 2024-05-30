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Avrupa'da ilk 3'te

Cimbom, Avrupa’nın ilk 10 ligi içinde 2000’li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 3. sırada. ‘Z’ ve ‘Alfa’ kuşağının takımı Aslan oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Avrupa'da ilk 3'te

Sarı-kırmızılılar, UEFA sıralamasına göre Türkiye'nin de 9. sırada yer aldığı Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde 2000'li yıllarda ülkesinin en üst futbol organizasyonunu domine eden ekipler arasında bulunuyor. Avrupa'nın 5 büyük futbol organizasyonuna sahip İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar arasında Galatasaray, üçüncü sırada kendisine yer buldu. Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Bayern Münih ve Porto yaşadı.

11 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Galatasaray, bu süreçte 11 Trendyol Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Aslan, Avrupa'da yeni nesillerin en fazla lig şampiyonluğu gördüğü 3. takım. Dünyada 1997-2015 yılları arasında doğanlar için kullanılan "Z" kuşağı ile 2015 yılından sonra dünyaya gelenlenleri kapsayan "Alfa" kuşağı, Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde sırasıyla en fazla Bayern Münih, Porto ve Galatasaray şampiyonlukları gördü. Z ve Alfa kuşağı döneminde oynanan son 28 sezonda Bayern Münih 20, Porto ise 15 kez lig şampiyonu oldu. Galatasaray ise Z ve Alfa kuşağında doğanların, 14 kez ile Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğuna şahit olduğu 3. takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekibi 13'er şampiyonlukla Juventus ile Barcelona izledi.

BAYERN MÜNİH ZİRVEDE

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 18 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer alırken, ikinici sırada Portekiz temsilcisi Porto 12 lig şampiyonluğuyla onu takip etti. Galatasaray ile birlikte İtalya Serie A'dan Juventus, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllardaki 11 şampiyonlukla üçüncü sırayı paylaştı.

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