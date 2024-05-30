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Rekor canavarı Muslera

Süper Lig'de en fazla forma giyen (409) yabancı olan 37 yaşındaki eldiven, en çok şampiyonluk gören (7), en çok maçta kalesini kapatan (182) isim olmayı da başardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Rekor canavarı Muslera

Muslera, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanının sahibi oldu. 2011 yazında Lazio'dan gelen 37 yaşındaki eldiven, 13 sezonda 7 Süper Lig kupası kazandı. Uruguaylı yıldız 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarındaki şampiyonluklarıyla Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını tek başına elde etti. Şenol Güneş, öncesinde Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını 6 şampiyonlukla elinde bulunduruyordu. Geçen sezon Güneş'i yakalayan Muslera, bu sezon ise rekoru kırmayı başardı. Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 508 maçta 539 gol yedi. 182 maçta kalesini kapattı.

ZİRVEDE YER ALIYOR

Muslera, ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncu. Uruguaylı kaleci, toplamda 409 lig (6'sı Süper Final) müsabakasında forma giydi. Onu 378 maçla Trabzonsporlu Edin Vişça takip ediyor.

TEK RAKİBİ KENDİSİ

Muslera, ligin 34. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasında kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi. Uruguaylı kaleci, 2011-12'de ligde 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Taffarel ve Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti. Muslera, bu sezon 37 lig müsabakanın 17'sinde rakiplerine gol izni vermedi.

5 BAŞKAN VE 9 HOCA

Muslera, 13 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü. Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde alanın Muslera; Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu. Fatih Terim'in isteğiyle kadroya dahil olan Uruguaylı; Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink, Tudor, Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.

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