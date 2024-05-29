TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor
Son dakika spor haberi: Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor. Aurier'e veda etme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, sağ beki yeniden Sacha Boey ile güçlendirmek için geri sayıma geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Başarılı oyuncunun burada kariyeri çok uzun sürmedi.
Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Galatasaray, önümüzdeki sezon Sacha Boey'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Bayern yönetimi ile anlaşmaya vardı.
Sarı kırmızılıların, Boey transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacağı haberin ayrıntılarında yer aldı.
SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Sacha Boey, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olurken Süper Lig tarihine geçmeyi başarmıştı.
Fransız yıldız, Bayern'e net 30 milyon euro bedelle transfer olarak lig tarihinin en pahalı oyuncu satışı rekorunu ele geçirmişti.
Boey'den önce bu rekor Everton'a 22.5 milyona transfer olan Cenk Tosun'a aitti.
BAYERN RAKAMLARI
Sacha Boey, Bayern Münih ile sadece iki Bundesliga karşılaşmasında 109 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi.
24 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle mart ayından bu yana kadar forma şansı bulamadı.
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