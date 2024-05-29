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TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

Son dakika spor haberi: Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor. Aurier'e veda etme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, sağ beki yeniden Sacha Boey ile güçlendirmek için geri sayıma geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:53
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TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'da yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çektikten sonra geçtiğimiz sezonun devre arasında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

Münih ekibine uyum sağlamakta oldukça zorlanan Fransız sağ bek için Süper Lig'in dev ekibi devreye girdi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansıyla birçok dünya devini peşine takan Sacha Boey, ocak ayının son günlerinde Bayern Münih'e transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

Başarılı oyuncunun burada kariyeri çok uzun sürmedi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Galatasaray, önümüzdeki sezon Sacha Boey'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Bayern yönetimi ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

Sarı kırmızılıların, Boey transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacağı haberin ayrıntılarında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Sacha Boey, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olurken Süper Lig tarihine geçmeyi başarmıştı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

Fransız yıldız, Bayern'e net 30 milyon euro bedelle transfer olarak lig tarihinin en pahalı oyuncu satışı rekorunu ele geçirmişti.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

Boey'den önce bu rekor Everton'a 22.5 milyona transfer olan Cenk Tosun'a aitti.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

BAYERN RAKAMLARI

Sacha Boey, Bayern Münih ile sadece iki Bundesliga karşılaşmasında 109 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor

24 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle mart ayından bu yana kadar forma şansı bulamadı.

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