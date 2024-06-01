Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...
Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yakalanan başarının mimarlarından birisi de Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu deneyimli çalıştırcı ile rekorları kırarak zirvede tamamladı. Ancak Cimbom'da flaş bir Okan Buruk gelişmesi yaşanıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Deneyimli teknik adam özellikle ikinci şampiyonluğunda rekor üstüne rekor kırarken, takımını da bu sezon 102 puanla şampiyonluğa ulaştırdı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Galatasaray'ın Okan Buruk ile sözleşme imzalayacağı iddiaları ortaya çıkarken yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 50 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli çalıştırıcıya yeni sözleşme teklifi yapması bekleniyor.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Bu sezon Galatasaray'ın başında 56 resmi maça çıkan Okan Buruk, bu karşılaşmalardan 43 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
50 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 2.41 puan ortalaması yakaladı.
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