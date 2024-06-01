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Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yakalanan başarının mimarlarından birisi de Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu deneyimli çalıştırcı ile rekorları kırarak zirvede tamamladı. Ancak Cimbom'da flaş bir Okan Buruk gelişmesi yaşanıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 19:30
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Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

Süper Lig'de üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi sona erdi..

Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

Galatasaray, 2022-23 sezonunu geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig'de zirvede tamamlamayı başardı.

Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

Cimbom'da yakalanan bu başarının mimarlarından biri de teknik direktör Okan Buruk oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

Deneyimli teknik adam özellikle ikinci şampiyonluğunda rekor üstüne rekor kırarken, takımını da bu sezon 102 puanla şampiyonluğa ulaştırdı.

Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın Okan Buruk ile sözleşme imzalayacağı iddiaları ortaya çıkarken yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 50 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi sona erdi.

Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli çalıştırıcıya yeni sözleşme teklifi yapması bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Bu sezon Galatasaray'ın başında 56 resmi maça çıkan Okan Buruk, bu karşılaşmalardan 43 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Sözleşmesi...

50 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 2.41 puan ortalaması yakaladı.

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