Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay yanıt!

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonu olması sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında sosyal medyada adeta savaş çıkarken, Fenerbahçe'nin Galatasaray için yaptığı paylaşıma Trabzonspor flaş bir cevap verdi.

Bordo mavili kulüp, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ!

Trabzonspor'un bu paylaşımı sonrası Fenerbahçe de karşı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" ifadeleri kullanıldı.