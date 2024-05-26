Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'den flaş Kadıköy göndermesi!

Galatasaray'da Mauro Icardi'den flaş Kadıköy göndermesi!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı. Mücadele sonrası konuşan Mauro Icardi, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu ve "Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:10 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Mauro Icardi'den flaş Kadıköy göndermesi!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da Mauro Icardi, galibiyetin ardından konuştu.

İşte Arjantinli yıldızın o sözleri:

Bir kez daha şampiyon olduk. Sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yüzde 100'ümde olmadığım için üzgünüm ama yine de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Mutlaka daha çok gol atardım. Sezon başında eleştiriler de oldu.

Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Erden Timur'a da teşekkür ediyorum. Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
Kartal: Hak edilerek şampiyon olunmadığını...
DİĞER
İŞTE O TAKIM! Süper Lig şampiyonu kim oldu,hangi takım? 2023 2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray mı Fenerbahçe mi?
Mersin'de korkunç zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı: Ölü ve yaralılar var! | Olay yerinden acı görüntüler !
G.Saray'ın kutlamaları yapacağı tarih belli oldu!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
Kerem'den şampiyonluk sözleri! "Böylesi daha anlamlı oldu"
💥Süper Loto çekildi! (26 Mayıs)
Doğum sonrası ücretsiz izin uzatıldı mı? | Doğum izni süresi 2024 ne kadar, kaç gün?
EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"11 aydır bu anı bekliyorduk!" "11 aydır bu anı bekliyorduk!" 21:15
Okan Buruk yeni hedefi açıkladı: 25! Okan Buruk yeni hedefi açıkladı: 25! 21:13
Icardi'den flaş Kadıköy göndermesi! Icardi'den flaş Kadıköy göndermesi! 21:09
G.Saray'dan F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi! 21:08
F.Bahçeli taraftarlardan maç sonu pankart! F.Bahçeli taraftarlardan maç sonu pankart! 21:07
Hatay Rize'yi devirdi ve ligde kaldı! Hatay Rize'yi devirdi ve ligde kaldı! 21:02
Daha Eski
Süper Lig'den düşen son takım belli oldu! Süper Lig'den düşen son takım belli oldu! 21:01
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! 21:00
Fırtına evinde Ankaragücü'nü devirdi! Fırtına evinde Ankaragücü'nü devirdi! 20:59
8 gollü maçta kazanan Başakşehir! 8 gollü maçta kazanan Başakşehir! 20:54
Beşiktaş sezonu mağlubiyetle bitirdi! Beşiktaş sezonu mağlubiyetle bitirdi! 20:52
Taraftarlardan "Aziz Yıldırım" tezahüratı! Taraftarlardan "Aziz Yıldırım" tezahüratı! 20:28