Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Böylesi daha anlamlı oldu"

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, galibiyetin ardından konuştu.

İşte milli yıldızın o sözleri:

Hak edilmiş bir şampiyonluk. Üzerine basarak söyleyelim. Her ne denirse densin mücadeleyi sonuna kadar verdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Sonuna kadar arkadaşlarımla, hocalarımla, taraftarlarımızla hak ettik şampiyonluğu. Hafta boyunca hem camia hem takım biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu. Her şeyde bir hayır vardır derler. Güzel bir şampiyonluk. İnşallah Galatasaray her sene şampiyon olur.

Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. 3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah.