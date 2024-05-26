Haberler Galatasaray Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Böylesi daha anlamlı oldu"

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Böylesi daha anlamlı oldu"

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu ve "Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:48 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:04
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Böylesi daha anlamlı oldu"

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, galibiyetin ardından konuştu.

İşte milli yıldızın o sözleri:

Hak edilmiş bir şampiyonluk. Üzerine basarak söyleyelim. Her ne denirse densin mücadeleyi sonuna kadar verdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Sonuna kadar arkadaşlarımla, hocalarımla, taraftarlarımızla hak ettik şampiyonluğu. Hafta boyunca hem camia hem takım biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu. Her şeyde bir hayır vardır derler. Güzel bir şampiyonluk. İnşallah Galatasaray her sene şampiyon olur.

Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. 3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
Temsilcilerimiz kupalara hangi turlardan katılacak?
DİĞER
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu! Annesinin boyunu geçti!
Galatasaray Konyaspor'u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan'dan tebrik
Başkan Erdoğan'dan şampiyon G.Saray'a tebrik!
G.Saray'dan çok konuşulacak paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
G.Saray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam
YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI 2024
💥Süper Loto çekildi! (26 Mayıs)
Doğum sonrası ücretsiz izin uzatıldı mı? | Doğum izni süresi 2024 ne kadar, kaç gün?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan çok konuşulacak paylaşım! G.Saray'dan çok konuşulacak paylaşım! 22:18
Başkan Erdoğan'dan şampiyon G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan şampiyon G.Saray'a tebrik! 22:17
Southampton Premier Lig'e yükseldi! Southampton Premier Lig'e yükseldi! 22:14
TFF G.Saray'ı tebrik etti! TFF G.Saray'ı tebrik etti! 22:03
Dzeko'dan emeklilik açıklaması Dzeko'dan emeklilik açıklaması 21:59
Victor Nelsson: Bir yıl boyunca müthiş çalıştık! Victor Nelsson: Bir yıl boyunca müthiş çalıştık! 21:58
Daha Eski
Dursun Özbek: Herkes gerçek şampiyonu görsün Dursun Özbek: Herkes gerçek şampiyonu görsün 21:55
Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması! Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması! 21:54
Muslera'dan F.Bahçe'ye gönderme! Muslera'dan F.Bahçe'ye gönderme! 21:51
Kerem'den şampiyonluk sözleri! "Böylesi daha anlamlı oldu" Kerem'den şampiyonluk sözleri! "Böylesi daha anlamlı oldu" 21:47
Kartal: Hak edilerek şampiyon olunmadığını... Kartal: Hak edilerek şampiyon olunmadığını... 21:45
Fred'den sözleşme açıklaması! Fred'den sözleşme açıklaması! 21:43