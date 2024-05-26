GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk yeni hedefi açıkladı: 25!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1'le geçerek puanını 102'ye çıkaran ve sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." dedi.

Buruk ayrıca "Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor." ifadelerini kullandı.