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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sosyal medyada paylaşım kapışması!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ezeli rakibe sosyal medyadan art arda yaptığı paylaşımlarla göndermede bulunurken, Fenerbahçe de sarı kırmızılı ekibe karşılık vermeye devam ediyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 23:55 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 00:10
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sosyal medyada paylaşım kapışması!

Galatasaray, Süper Lig'in 2023-24 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı kırmızılı ekip, bu zafer sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe'ye arka arkaya yaptığı paylaşımlarla göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Fenerbahçe de Galatasaray'ın paylaşımlarına sessiz kalmadı.

İşte iki ezeli rakip arasındaki sosyal medya kapışmasında yapılan son paylaşım...

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A: GÖNDERİNİZ İADE EDİLDİ!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye şampiyonluk kupasının kulbunu hediye olarak gönderdiği paylaşım sonrası Fenerbahçe'den karşı paylaşım geldi.

Sarı lacivertli ekip paylaşımında "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok" notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE: İZİNLİSİNİZ!

Fenerbahçe'nin cevabı sonrası Galatasaray'dan flaş bir paylaşım daha yapıldı.

Sarı kırmızılı ekibin paylaşımında ise Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya ekibine mesaj gönderildi:

Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal Medya Ekibi'ne,

Arkadaşlar, dilediğiniz kadar izinlisiniz.

Hepinize iyi tatiller dileriz.

Kullandığınız izinlerin, yıllık izin hakkınızdan düşmeyeceğini belirtmek isteriz.

İŞTE G.SARAY'IN F.BAHÇE'YE GÖNDERME YAPTIĞI DİĞER PAYLAŞIMLAR...

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